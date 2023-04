Tochter von Jamie Lynn Spears ist richtig groß geworden!

Sie wirkt schon jetzt sehr erwachsen! Der Draht zwischen Jamie Lynn Spears (32) und ihrer weltbekannten Schwester Britney (41) ist bekanntlich nicht sehr gut, wie Letztere in den vergangenen Jahren des Öfteren zu verstehen gab. Da ist Jamie Lynn durchaus froh, dass zumindest das Verhältnis zu ihren Töchtern und ihrem Gatten nicht zerrüttet ist. Zu Ostern ließ sie sich nun mit ihren Liebsten ablichten, und es fällt auf: Jamie Lynns Tochter Maddie ist zu einer jungen Frau herangewachsen!

Via Instagram teilt die Zoey 101-Darstellerin einige Oster-Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrem engen Familienkreis zu erkennen ist. Es ist nicht zu übersehen, dass ihr ältestes Kind Maddie die Schauspielerin mit gerade einmal 14 Jahren beinahe um einen ganzen Kopf überragt. Das Mädchen scheint größentechnisch wohl eher nach seinem Vater Jamie Watson (40) zu kommen. Bei der kleinen Ivey dauert es allem Anschein nach jedoch noch ein Weilchen, bis sie die Größe ihrer Eltern erreicht.

Ob auch Britney das Wachstum ihrer Nichten verfolgt? Anfang des Jahres schoss die "Piece Of Me"-Interpretin noch gegen ihre jüngere Schwester und bezeichnete sie als Heuchlerin. In Bezug auf das jahrelange Vormundschaftsdebakel schilderte Brit: "Meine Schwester und meine ganze Familie haben mir wehgetan und nichts wurde getan, außer dass ich 15 Jahre meines Lebens verloren habe, in denen meine Familie meinen Namen besaß."

Jamie Lynn Spears und ihre Familie an Ostern 2023

Maddie und Ivey, die Töchter von Jamie Lynn Spears

Britney Spears im Dezember 2022

