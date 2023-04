2 Millionen Euro: Michael Jordans Basketballschuhe verkauft!

Ein ganz schön teures Fan-Andenken! Michael Jordan (60) gilt als einer der besten Basketballspieler der Geschichte. Zahlreiche Erfolge hatte der Profisportler in seiner Karriere gefeiert, bevor er seine NBA-Karriere 2003 an den Nagel hängte. Nun stellt aber nicht der Star selbst einen weiteren Rekord auf – sondern seine Treter. Für einen absoluten Spitzenpreis wird jetzt ein ganz besonderes Paar von Michaels Sportschuhen versteigert!

Wie Bild berichtet, wurde am Dienstag im Luxus-Auktionshaus Sotheby's fleißig geboten. Zum Kauf standen die Basketballschuhe, die der 60-Jährige beim Sieg seiner letzten Meisterschaft 1998 getragen hatte. Die Air Jordan 13s mit rot-schwarzem Design wurden für 2,2 Millionen US-Dollar (rund 2 Millionen Euro) versteigert – ein Rekord! Noch nie zuvor sind Schuhe für so viel Geld versteigert worden. Wer für die Latschen so tief in die Tasche griff, ist aber nicht bekannt.

Schon zuvor waren einige Besitztümer der NBA-Legende verkauft worden – darunter befand sich auch ein besonders skurriles Objekt. Vor zwei Jahren hatte die Auktions-Website Lelands eine von Michaels Unterhosen verkauft. Das Startgebot hatte bei 450 Euro gelegen – schlussendlich war die Boxershorts für rund 3000 Euro versteigert worden.

Getty Images Michael Jordan und Scottie Pippen, 1997

Getty Images Michael Jordan, Sportler

Getty Images Michael Jordan, ehemaliger Basketball-Profi

