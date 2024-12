Nach zwölf Jahren: Michael Jordans Luxusvilla ist verkauft

Michael Jordan (61) gilt als einer der talentiertesten Basketballspieler der Geschichte. Seine Bekanntheit half ihm jedoch nicht dabei, seine luxuriöse Villa in Chicago zu verkaufen. Wie TMZ berichtet, war das über 5.200 Quadratmeter große Anwesen seit 2012 immer wieder auf dem Markt – und wurde erst jetzt für einen Preis von umgerechnet 9 Millionen Euro verkauft. Ursprünglich wurde die Immobilie für eine Summe in Höhe von 27,6 Millionen angeboten, fiel im Jahr 2015 jedoch auf 14 Millionen Euro.

Dabei hat das ehemalige Zuhause des 61-Jährigen einiges zu bieten. Es wurde 1995 gebaut und liegt auf einem sieben Hektar großen Grundstück. Der neue Besitzer darf sich über neun Schlafzimmer, 19 Badezimmer, einen Fitnessraum, einen Zigarrenraum sowie einen riesigen Basketballplatz freuen. Darüber hinaus gibt es einen Infinitypool und einen Tennisplatz. Michaels Villa diente 2020 sogar als Schauplatz für ein Musikvideo: Rapper Travis Scott (33) drehte auf dem Grundstück den Clip für seinen Song "Franchise".

Es scheint, als sei die Öffentlichkeit in der Vergangenheit nicht mehr besonders interessiert an dem Kauf von Michaels Anwesen gewesen – dafür war sie es aber an etwas anderem! Wie Bild berichtet, wurden im Luxus-Auktionshaus Sotheby's vergangenes Jahr ein Paar Basketballschuhe des Sportlers versteigert. Dabei handelte es sich um die Air Jordan 13s mit rot-schwarzem Design, die er bei seiner letzten Meisterschaft im Jahr 1998 getragen hatte. Für die Sportschuhe wurde eine Rekordsumme hingeblättert: Sie wurden für rund 2 Millionen Euro erworben.

Getty Images Die Basketball-Legende Michael Jordan

Getty Images Michael Jordan, Sportler

