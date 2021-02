Ariana Grande (27) knackt ein Rekord nach dem anderen! Seit der Veröffentlichung ihrer ersten Single im Jahr 2011 landete die Sängerin bereits vier Nummer-1-Platzierungen mit ihren Songs. Und auch auf der Streamingplattform Spotify feierte die US-Amerikanerin schon einige Erfolge. Unter anderem stellte sie einen neuen Guinness-Weltrekord als Frau mit den meisten monatlichen Hörern und den meisten Streams auf. Mit ihrem sechsten Album "Positions", das im vergangenen Oktober erschien, hat Ari nun erneut einen Rekord gebrochen.

"Popstar Ariana Grande hat mit ihrem neuen Album "Positions" Geschichte geschrieben und damit ihren 20. Rekord für die meisten Platz-1-Songs der 'Billboard Hot 100' erhalten", schrieb der Guinness-Weltrekord-Account auf Twitter. Damit sei die 27-Jährige nun offiziell die erste Künstlerin, die fünf Nummer-1-Debüts erzielt hat. In der Vergangenheit gelang Ariana eine Erstplatzierung bereits mit den Songs "thank u, next", "7 rings", "Stuck with U" und "Rain on Me".

Zu den Musikern, die Ariana nah kommen, zählen unter anderem Justin Bieber (26), Taylor Swift (31), Mariah Carey (50), Drake (34) und Travis Scott (29). Sie alle haben bisher immerhin drei Nummer-1-Hits veröffentlicht. Lady Gaga, BTS und Britney Spears (39) haben bisher zwei Erstplatzierungen.

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

