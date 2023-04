Er ist euer Lieblings-"Let's Dance"-Kandidat aller Zeiten

Hier sind sich die Fans definitiv einig! Momentan läuft die 16. Staffel Let's Dance im deutschen Fernsehen. Seit 2006 können die Fans den Kandidaten beim Tanzen zuschauen und bei den Wertungen mitfiebern. In den ganzen Jahren haben sich einige Promi-Tänzer zu Fan-Lieblingen hochgetanzt. Promiflash wollte von euch wissen: Wer ist denn euer Lieblings-"Let's Dance"-Kandidat aller Zeiten? Ihr habt euch für Alexander Klaws (39) entschieden!

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 10. April, 11:22 Uhr) erhielt Alexander Klaws 475 der 1.637 Stimmen und überzeugt damit als Liebling 29 Prozent der Teilnehmer. Der Musical-Darsteller gewann 2014 die Sendung an der Seite von Isabel Edvardsson (40). Dem ehemaligen DSDS-Gewinner folgen auf Platz zwei und drei der Fußballspieler Rúrik Gíslason (35) mit 376 Stimmen und der Zirkusartist René Casselly (26) mit 225 Stimmen.

Am 7. April zeigte RTL in dem "Let's Dance"-Spezial "Tänze, Bilder, Emotionen" die 15-jährige Geschichte der Live-Sendung. Der Juror Joachim Llambi (58) kürte in dieser besonderen Folge ebenfalls Alexander zum für ihn persönlich besten Kandidaten aller Zeiten. "Lieber Alexander, du bist bis zur letzten Staffel der beste 'Let's Dance'-Kandidat, den wir jemals hatten", meinte der 58-Jährige.

Getty Images Alexander Klaws und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" im Jahr 2014

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury: Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Getty Images Joachim Llambi beim Deutschen Fernsehpreis 2022

