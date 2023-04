Hat Julian Claßen all seine Videos auf YouTube gelöscht?

Was ist da denn los? Julian Claßen (29) war an der Seite seiner Ex Bibi Claßen (30) bekannt geworden. Die Blondine hatte 2012 begonnen, Videos bei YouTube zu veröffentlichen – zwei Jahre später startete auch Julian seinen Kanal unter dem Pseudonym Julienco. Im Frühjahr 2022 wurde dann die Trennung des Netz-Paares bekannt. Jetzt scheint es, als würde der Blondschopf auch seine YouTube-Karriere an den Nagel hängen. Hat Julian all seine Videos gelöscht?

Auf seinem Kanal veröffentlichte der Netz-Star regelmäßig Lifestyle-Videos – doch davon fehlt jetzt jede Spur! Mehrere Hundert Clips hatten sich über die Jahre angesammelt zu haben, doch die scheint der zweifache Vater jetzt gelöscht, archiviert oder privat gestellt zu haben. Was Julians Grund dafür ist, ist bisher unklar.

Nach der Trennung von Bibi ist der 29-Jährige wieder glücklich vergeben – an die Influencerin Tanja Makarić (26). Mit der scheint sich der Influencer auch eigene Kinder vorstellen zu können! In seinem Podcast "Die Petze und der Besserwisser" wurden Julian und seine Schwester Bianca gefragt, wer von beiden am ehesten noch ein Kind bekommen würde. Beide waren sich einig: Julian!

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2022

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen

