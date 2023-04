Jetzt in Silber: Johannes Haller gönnt sich Typveränderung!

Ist Johannes Haller (35) etwa in den Farbtopf gefallen? Seit rund zweieinhalb Jahren gehen die ehemalige Bachelorette Jessica Haller (32) und ihr damals zweitplatzierter Ehemann Johannes schon zusammen durchs Leben. Erst vor Kurzem mussten die Influencerin und der Unternehmer mit Töchterlein Hailey-Su Haller (1) Abschied von ihrer Villa auf Ibiza nehmen. Nun verabschiedet sich der 35-Jährige aber unerwartet von etwas ganz anderem – nämlich seiner brünetten Surfer-Frise!

Für das Dreamcouple stand gestern wohl ein ganz spontanes Umstyling an. "Johannes hat eine Wette verloren", scherzt die Brünette in einer ihrer Instagram-Storys. Auf die Frage "Wie findet ihr es?" fällt die Antwort der Fans eindeutig aus: "Jessi Top, Johannes Flop", "Also, dass Johannes dafür Geld bezahlt hat. Sorry, aber schön ist anders!" Ein Fan fragte sogar zurück: "Was macht Johannes' Friseur von Beruf?"

Zumindest fällt die Meinung zur neuen Frisur von Ehefrau Jessica recht positiv aus: "Jessis Haare sind klasse geworden!", "Mega Haare Jessi!" oder "Jessica deine Frisur ist top, steht dir total!", schrieben einige ihrer Follower unter den Post. Ob es sich bei Johannes Typveränderungen nun wirklich um eine verlorene Wette oder vielleicht einen verspäteten Aprilscherz handelt, ist bis jetzt noch unklar.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Influencer

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller im Juni 2022

YouTube / Haller Experiences Ibiza Jessi und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su

