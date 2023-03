Endgültig: Jessica und Johannes Haller verlassen ihre Villa

Sie nehmen Abschied von ihrem Haus! Influencerin Jessica Haller (32) und ihr Ehemann Johannes Haller (35) lernten sich in der Kuppelshow Die Bachelorette kennen. Im Frühjahr vergangenen Jahres zogen die Turteltauben gemeinsam mit Tochter Hailey-Su Haller (1) nach Ibiza in eine Villa. Doch zwei Einbrüche in dem Haus sorgten dafür, dass sie nach einem neuen Heim suchten. Jetzt teilt Jessica emotionale Eindrücke von ihrem Auszug.

In ihrer Instagram-Story teilt die Brünette ein Bild mit Hailey-Su auf dem Arm und schreibt: "Bye bye, du wunderschönes Haus. Danke für die wundervolle Zeit." Außerdem berichtet sie, dass ihr der Abschied vom Haus sehr schwerfalle. "Ich wünschte, ich könnte schnell abschließen und mich auf das neue Kapitel freuen, aber wenn ich an etwas hänge, dann so richtig", gibt Jessica zu.

In einem weiteren Video schreibt sie: "Egal, was uns Schlechtes widerfahren ist, wir sind dankbar für die tollsten Momente." In ihrer Story teilt Jessica weitere Momente, die sie gemeinsam mit ihrer Familie im Eigenheim erlebt hatte. So sieht man beispielsweise die kleine Hailey-Su am Pool spielen oder auf dem Küchentresen frische Orangen naschen. "Merkt man gar nicht, dass ich dieses Haus kaum loslassen kann", scherzt die Influencerin.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su, Januar 2023

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller im Mai 2022

