Private Einblicke: Cardi B zeigt Alltag als Zweifachmama

Cardi B (30) gewährt private Einblicke in ihr Familienleben! Die Rapperin hatte 2017 ihren Musikerkollegen Offset (31) geheiratet. Ein Jahr später wurde sie zum ersten Mal Mutter und brachte die gemeinsame Tochter Kulture Kiari (4) zur Welt. 2021 wurde ihr Sohn Wave Set (1) geboren. Wie sehr sie ihr Familienglück genießen, zeigen die Musiker gerne auch auf Social Media. Nun offenbart Cardi B, wie ihr Alltag als Mutter verläuft!

In einem TikTok-Video zeigt sie ihren Fans den Ablauf eines ganz gewöhnlichen Tags. "Sobald meine Kinder wach sind, lassen sie mich nicht mehr alleine", erklärt sie. Nachdem sie angezogen und bereit für den Tag ist, spielt sie mit Wave Set. Um das Mittagessen kümmert Cardi sich sogar selbst, da das Personal Ferien hat. Fröhlich serviert sie frittiertes Huhn und tanzt in der Küche, während Kulture Kiari begeistert auf der Theke sitzt. Die Vierjährige geht dann mit Mama ins Gym und darf sich beim Einkaufen einige Spielsachen aussuchen, denn: "Sie hat sich so gut benommen, während ich im Fitnessstudio war." Nach dem Abendessen geht die Musikerin noch ins Tonstudio und trinkt ein Glas Rotwein.

Ihre Kinder zu beschenken scheint Cardi und ihrem Mann große Freude zu bereiten. Letztes Weihnachten schockierten sie im Netz mit einem gigantischen Berg von Paketen. Ihrer Tochter hatten sie zum vierten Geburtstag sogar umgerechnet 50.000 Euro in bar überreicht.

TikTok / @iamcardib Cardi B mit ihrem Sohn Wave Set Cephus

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave

Getty Images Cardi B (r.) mit ihrer Tochter Kulture Kiari Cephus, Juni 2020 in Beverly Hills

