Promi-Cousine: Paul Janke hatte jahrelang heimliche Freundin

Paul Janke (41) lässt die Bombe platzen! Der einstige Bachelor gilt seit Jahren als notorischer Single. Nach seiner Liebespleite als Rosenkavalier präsentierte der Blondschopf nie eine Frau an seiner Seite und nahm sogar an Datingshows wie Bachelor in Paradise teil. Doch ganz so einsam war der Hamburger offenbar doch nicht: Denn Paul enthüllt jetzt, dass er jahrelang eine Partnerin hatte – und die ist selbst mit einem Promi verwandt!

In der TV-Show Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit, die im Anschluss an Kampf der Realitystars läuft, wurde am Mittwoch ein exklusiver Ausschnitt aus dem Format gezeigt. In der kommenden Woche spricht Paul in der Sendung offenbar über sein Liebesleben und enthüllt dabei: "Ich hatte vier, fünf Jahre eine Freundin, das ist Sarahs (36) Cousine. Und seit zwei Jahren wieder alleine." Der Charmeur datete also die Cousine von Sarah Knappik – die Frau fürs Leben war diese aber wohl nicht.

Derzeit ist Paul erneut solo unterwegs. Zuletzt hatte es aber Gerüchte gegeben, der Hottie bandle mit Antonia Hemmer (23) an – immerhin hatten sich die zwei sogar gemeinsam im Urlaub gezeigt. In einem Interview klärte die Blondine aber auf: "Wir sind aber kein Paar."

Paul Janke, einstiger Bachelor

Sarah Knappik, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

Paul Janke im November 2022 in Hürth

