Dauersolo: Darum fand Paul Janke noch nicht die große Liebe

Wieso ist Paul Janke (41) eigentlich noch Single? Der gebürtige Hamburger hatte bereits 2012 als Der Bachelor im TV nach seiner Mrs. Right gesucht – allerdings vergebens: Er und seine Siegerin Anja Polzer (38) gingen kurz nach der Show schon wieder getrennte Wege. Seitdem hatte er mehrere Beziehungen, die er jedoch aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte. Dennoch war keine davon von langer Dauer. Seit einer Weile geht Paul wieder allein durchs Leben. Doch warum sollte es mit der großen Liebe noch nicht klappen?

Gegenüber Bild erzählte der Reality-TV-Protagonist: "Meine Schwester sagt immer, man müsste mir meine Frau erst backen. Ja, es ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Gerade wenn man älter wird, weiß man immer mehr, was man möchte und was nicht." Denn was seine Traumfrau angeht, hat Paul klare Vorstellungen. Er wünscht sich vor allem Eigenständigkeit und jemanden, der fest im Leben steht. "Sie muss eine Frohnatur sein, denn ich lache unheimlich gerne, ich mag positive Menschen. Sie sollte eher sportlich sein, muss mir auch optisch gefallen, Sex ist ja auch wichtig in einer Beziehung. Das Gesamtpaket muss stimmen, es muss Klick machen", führte der 41-Jährige weiter aus.

Sollte eine Frau Pauls Herz erobern, würde er dies jedoch nicht unbedingt direkt öffentlich machen. "Ich bin ehrlich gesagt immer ein bisschen vorsichtig, es am Anfang an die große Glocke zu hängen, weil man erst einmal gucken muss: Warum ist die Frau jetzt mit dir zusammen?", betonte der Bachelor in Paradise-Barkeeper im vergangenen Jahr im RTL-Interview. Er wolle erst herausfinden, ob es seiner Auserwählten wirklich ernst und sie nicht nur auf Fame aus sei.

RTL / René Lohse Paul Janke, ehemaliger Bachelor

Instagram / jankepaul Paul Janke im Oktober 2022

ActionPress Paul Janke, einstiger Bachelor

