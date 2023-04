"Respekt": Bachelor-Jetty fand Chiaras Spruch unangemessen!

Das kam bei ihr nicht gut an! Bei Der Bachelor buhlen die Ladys dieses Jahr um David Jackson. Der Halbamerikaner kam schon einigen Kandidatinnen näher – die Münchnerin Chiara Dülberg küsste er noch nicht. Trotzdem scheinen sich die zwei sehr zu mögen. In Folge sieben hatten die beiden ein Gespräch im Pool, bei dem keine der anderen Teilnehmerinnen sie störte. Chiara betonte dann lachend, dass alle anderen "Respekt" vor ihr haben würden. Jetty fand diese Äußerung alles andere als cool!

Im Gespräch mit Promiflash erklärt die Hamburgerin: "Der Spruch im Pool war etwas unangemessen und von oben herab. Ich glaube, das hat man auch anhand unseres Gesichtsausdrucks erkennen können." Jedoch sei niemand perfekt und Jetty habe auch durchaus gute Gespräche mit Chiara geführt. Ob die Brünette die Äußerung überhaupt ernst meinte? Im Einzelgespräch mit Yolanda verriet sie: "Als alle meinten, 'Nö, [wir haben keinen Respekt]', dachte ich 'Doch, doch'."

Auch über Chiaras Mitteilungsbedürfnis hat Jetty eine klare Meinung. "Das ist für mich persönlich in Maßen auch sehr nett. Wenn es mir mal zu viel wurde, hab ich mich aber immer ganz geschickt aus dem Gespräch manövriert." Was hält denn Zuschauerliebling Angelina von Chiara? "Chiara ist sehr präsent in der Villa. Sie macht ihr Ding und ich meins und das ist auch okay so", erklärt sie Promiflash. Sie konzentriere sich lieber auf David.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL Chiara Dülberg und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL Henriette Kibat-Koops und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de