"Tolle Mama": Pietro Lombardi ist ganz vernarrt in Laura

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) hat ihr Nachwuchs offenbar noch viel mehr zusammengeschweißt. Der Sänger und die Influencerin sind Anfang des Jahres Eltern eines gemeinsamen Sohnes geworden. Seitdem machen sie im Netz immer wieder deutlich, wie viel ihnen der kleine Leano Romeo bedeutet. Doch auch Pietro und Laura machen sich seit der Geburt öffentlich vermehrt rührende Liebeserklärungen. Nun widmete der DSDS-Juror seiner Liebsten besonders emotionale Worte.

In seiner Instagram-Story teilte Pietro ein Foto, auf dem er Laura einen Kuss gibt. Dazu schrieb er: "Ich liebe dich. Und eine Sache wollte ich dir noch sagen: Du bist nicht nur eine unglaubliche Frau, sondern auch eine unglaublich tolle Mama." Der "Cinderella"-Interpret scheint seine Partnerin sehr zu vermissen: Denn Laura ist momentan ohne ihn in Polen. Da er mitten in den DSDS-Dreharbeiten steckt, kann er sie nicht begleiten.

Pietro und Laura möchten ihre Familie unbedingt vergrößern. "Klar, Leano braucht einen Spielpartner. Anderthalb bis zwei Jahre Unterschied finde ich perfekt", verriet der einstige Castingshow-Sieger vor wenigen Tagen. Aus seiner Ehe mit Sarah Engels (30) hat er bereits einen Sohn namens Alessio (7).

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

RTL / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi bei der ersten DSDS-Liveshow

