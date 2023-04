Fans begeistert: Wird Millie Bobby Brown ihren Namen ändern?

Wird Millie Bobby Brown (19) etwa Frau Bongiovi heißen? Die Stranger Things-Darstellerin geht seit mittlerweile fast drei Jahren mit ihrem Liebsten Jake Bongiovi (20) durchs Leben. Dessen Vater ist niemand Geringeres als der Rockstar Jon Bon Jovi (61). Nun überraschte das junge Paar seine Fans mit der Ankündigung, dass sie verlobt sind. Diese sind nun begeistert von der Idee, dass Millie den Nachnamen ihres berühmten Schwiegervaters in spe annehmen könnte!

Auf Twitter häufen sich Kommentare diesbezüglich. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass Millie Bobby Brown Mrs. Bongiovi sein wird und Bon Jovi als Schwiegervater haben wird", schrieb ein User. Ein anderer meinte: "Ja, dass sie 19 und verlobt ist, ist ein Schock, aber das Wichtigste, was ich daraus lese, ist, dass Millie Bobby Browns Name "Millie Bobby Bon Jovi" oder "Millie Bobby Brown Jovi" sein könnte, wenn sie den Nachnamen ihres Mannes annimmt." Doch auch die gegenteilige Meinung ist auf der Social-Media-Plattform vertreten. "Ok, aber ich hoffe wirklich, dass sie nicht ihren Nachnamen ändert, weil Millie Bobby Brown so perfekt ist, das klingt so schick", fand ein weiterer Nutzer.

Die 19-Jährige hat sich trotz ihres jungen Alters immerhin mit ihrem eigenen Namen bereits eine enorm erfolgreiche Karriere aufgebaut. Neben Rollen in "Stranger Things" oder Enola Holmes geht die Britin nun auch unter die Autorinnen. "Ich freue mich sehr, meinen Debütroman 'Nineteen Steps' ankündigen zu können, der am 12. September 2023 erscheinen wird", hatte sie kürzlich verkündet.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Verlobter im Jahr 2023

Getty Images Jon Bon Jovi, Rockstar

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

