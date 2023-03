Kreischende Fans: So gut läuft Felix Lobrechts Kino-Tour!

Bei ihm stehen die Fans Schlange! Der Comedian Felix Lobrecht (34) veröffentliche 2018 den Besteller-Roman "Sonne und Beton". Die Story der vier Jugendlichen aus dem Berliner Brennpunkt wurde im vergangenen Jahr verfilmt und vor wenigen Tagen bei der Berlinale uraufgeführt. Um den Film zu promoten, tourt der Hottie aktuell mit einigen Darstellern und dem Regisseur David Wnendt durch Deutschland. Und das mit Erfolg – der Kinostart von Felix' Film läuft extrem gut!

1200 Fans reisten zur Premiere des Films in Leipzig an, um den Streifen zu sehen. Dabei sorgte der Blondschopf laut Bild für viel Geschrei und lange Schlangen, um Fotos zu machen. Mit im Schlepptau hatte er den Rapper Louvre47, der nicht nur im Film mitspielt, sondern auch den Soundtrack dafür geliefert hat.

Auch bei der Uraufführung des Films war die Stimmung bombastisch. Felix kam gemeinsam mit knapp 70 Leuten in einem Bus bei der Berlinale an – in dem zuvor ordentlich gefeiert wurde: "Alle in dem Bus waren am Rauchen, Saufen und Kiffen", erzählte der Hottie in seinem Podcast-Kollegen Tommi Schmitt (34) in "Gemischtes Hack".

Anzeige

Getty Images Felix Lobrecht, Berlinale 2023

Anzeige

Instagram / felix_lobrecht Stand-up-Comedian Felix Lobrecht

Anzeige

Getty Images Levy Rico Arcos, Aaron Maldonado-Morales, Felix Lobrecht, Rafael Luis Klein-Heßling, Vincent Wiemer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de