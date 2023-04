Hin und Her: Julian Claßens YouTube-Videos sind wieder da!

Was hat das zu bedeuten? Julian Claßen (29) war vor allem durch seine YouTube-Videos bekannt geworden. Mit seiner Ex Bibi Claßen (30) hatte er fast täglich Content produziert. Mittlerweile sind die beiden getrennt und haben neue Partner. Vor wenigen Tagen dann der Schock für die waschechten Fans des Influencers. Er archivierte seine alten Videos auf der Plattform. Nach einigen traurigen Kommentaren jedoch die Überraschung: Julians Clips sind wieder online – warum aber das Hin und Her?

