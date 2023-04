Kein Foto: Dieses "Germany's next Topmodel-Girl fliegt raus!

Für sie hat Heidi Klum (49) leider kein Foto! Aktuell kämpfen bei Germany's next Topmodel noch 16 Kandidatinnen um den Sieg der Model-Show. In der vergangenen Woche mussten gleich drei Mädels ihre Koffer packen. Vor allem Leona war über ihren Rausschmiss total enttäuscht. Auch heute muss wieder jemand die Heimreise antreten. Heidi und ihre Gast-Jurorin Nikeata Thompson (42) erspähten einige Wackelkandidatinnen heraus – letztlich flog aber nur eine!

In der bereits neunten Folge von GNTM mussten sich die Models erst bei einem Shooting in einer Art Greifautomaten beweisen. Als letzte Prüfung mussten sich die noch verbliebenen 16 Ladys auf einem Laufsteg am Strand beweisen. Dieser war bereits vor einigen Wochen angesetzt, doch konnte wegen der schlechten Wetterbedingungen nicht stattfinden. Letztlich konnte Nachrückerin Ina mit ihrem Walk nicht punkten. "Es war alles so gezwungen", erklärte Nikeata. Auch Heidi konnte dem nur zustimmen. "Insgesamt hast du sehr leer auf uns gewirkt", fügte die Modelmama hinzu.

Über ihr Aus zeigte sich die 44-Jährige sehr enttäuscht, "Mir ist ja gar nicht die Möglichkeit gegeben worden, mich weiterzuentwickeln", erklärte die Best Agerin nach ihrem Rausschmiss. Die anderen Models konnten diese Entscheidung nicht nachvollziehen. "Ich finde es nicht fair, dass Ina raus ist und Anya weiter kommt, die schon so viele Chancen bekommen hat", schimpfte eine Teilnehmerin.

