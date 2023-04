Motsi Mabuse darf Sänger für Charles' Krönung aussuchen!

Nun wird Motsi Mabuse (42) die nächste Ehre zuteil! Vergangenen Monat stattete das britische Oberhaupt König Charles (74) der deutschen Hauptstadt einen Besuch ab. Zu seinem offiziellen Staatsbankett hatte er niemand Geringeren als die Let's Dance-Jurorin eingeladen. Der Royal soll Fan der UK-Version der Tanzshow sein, in deren Jury die Südafrikanerin ebenfalls sitzt. Jetzt darf Motsi in einer Castingshow außerdem darüber entscheiden, wer bei der Krönung des Monarchen singen darf!

Bild berichtet, dass im britischen Fernsehen ein Chor gesucht wird, der zur Eröffnung der Krönungszeremonie am 6. Mai vor dem König trällern soll. Der TV-Sender BBC One rief daher das Format "Sing for the King" ins Leben. Dabei handelt es sich um eine Blitz-Castingshow. Und auch in dieser Sendung darf Motsi als Jurorin und Coach fungieren.

Nach dem Treffen mit dem wichtigsten Mann des Vereinigten Königreichs war die 42-Jährige ganz demütig gewesen. "Das Leben kann einen sicherlich an Orte führen, die man sich nie hätte vorstellen können. Eine ganz besondere Erfahrung", schrieb sie gerührt unter ein Foto auf Instagram, auf dem sie König Charles lächelnd die Hand schüttelt.

Getty Images König Charles, April 2023

Panama Pictures / ActionPress Motsi Mabuse bei "Let's Dance"

Getty Images Motsi Mabuse, Frank-Walter Steinmeier, König Charles und Königsgemahlin Camilla

