Nach Krankheit: Königin Margrethe gibt Charles einen Korb

Königin Margrethe von Dänemark (82) gönnt sich eine kleine Royal-Pause. Die Monarchin hat einige schwere Monate hinter sich. Immer wieder kämpfte die 82-Jährige mit gesundheitlichen Problemen – erst im Februar musste die zweifache Mutter dann sogar operiert werden. Inzwischen geht es ihr zwar wieder besser. Dennoch genießt Margrethe noch ein wenig Ruhe und sagt deswegen sogar die Krönung von König Charles (74) ab!

Das teilte das Pressebüro des Palastes nun gegenüber der Nachrichtenagentur Ritzau mit. Demnach sei der Grund für Margrethes Absage ihre Operation am Rücken – denn nach dieser soll sich die Königin körperlich noch schonen. Die Regentin und das Königshaus Dänemark sollen am 6. Mai in London stattdessen von ihrem Sohn Prinz Frederik (54) und dessen Frau Prinzessin Mary (51) vertreten werden.

Im Gegensatz zu Margrethe wird ein Royal aber zur großen Überraschung vieler Fans in London bei der Krönung dabei sein: Prinz Harry (38)! Lange war unklar gewesen, ob Charles' jüngster Sohn nach den letzten Zerwürfnissen bei dem Event dabei sein wird. Am Mittwoch wurde sein Erscheinen jedoch offiziell bestätigt.

Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im Januar 2023

Anzeige

Getty Images König Charles III. im März 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de