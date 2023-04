Nach Liebes-Outing: Ashley Benson genießt Date mit Brandon

Ashley Benson (33) versteckt sich nicht mehr. Die Schauspielerin machte ihre Beziehung zu Brandon Davis Ende März offiziell. Lange war spekuliert worden, ob sie und der Öl-Erbe ein Paar sind, doch dann teilte sie ein eindeutiges Foto mit ihm. Auf dem Bild umarmen und küssen sie sich innig. Und nun scheinen sie sich auch in der Öffentlichkeit richtig zu zeigen: Ashley und Brandon machen aus ihrer Datenight kein Geheimnis.

Am Mittwoch erwischten Fotografen Ashley und Brandon bei einem gemeinsamen Abend in West Hollywood. Das Paar soll ein romantisches Dinner im Promi-Hotspot Craig's genossen haben. Die 33-Jährige hat sich für den Ausflug mit ihrem Liebsten leger schick gemacht. Neben ihrem Look mit Jeans, Croptop und Lederblazer sticht vor allem ihr knallig blauer Lidschatten ins Auge. Brandon hingegen hält sich mit weißem T-Shirt und dunkler Hose ein wenig zurück.

Sowohl Ashley als auch Brandon haben eine lange Dating-Historie. Die wohl bekannteste Beziehung der Pretty Little Liars-Darstellerin war ihre Liaison mit Model Cara Delevingne (30). Der Unternehmer soll unter anderem Romanzen mit Hollywoodstars wie Mischa Barton (37) und Lindsay Lohan (36) gehabt haben.

affinitypicture / BACKGRID Brandon Davis und Ashley Benson, April 2023

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson, März 2023

Getty Images Cara Delevingne und Ashley Benson bei der Boss-Fashionshow 2020

