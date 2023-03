Ashley Benson macht Beziehung zu Brandon Davis offiziell!

Ashley Benson (33) und Brandon Davis wollen sich nicht mehr länger verstecken! Bereits seit einigen Wochen machen Gerüchte die Runde, dass die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin wieder vergeben ist. Der neue Mann an ihrer Seite soll niemand Geringeres als Brandon Davis sein. Der Erbe eines Öl-Imperiums war in der Vergangenheit mit Stars wie Mischa Barton (37) oder auch Lindsay Lohan (36) liiert. Nach den Spekulationen macht Ashley ihre Beziehung zu Brandon jetzt offiziell!

In ihrer Instagram-Story sorgt die 33-Jährige für eine süße Überraschung. Die Schauspielerin veröffentlicht ein süßes Pärchenbild von sich und Brandon und bestätigt damit die Gerüchte um eine neue Liebelei. Auf dem Schnappschuss gibt der 44-Jährige seiner Liebsten einen innigen Kuss, während sie ihren Arm um ihn gelegt hat.

Erst vor wenigen Tagen hatte man die Blondine gemeinsam mit dem Sänger in West Hollywood gesichtet. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die "Spring Breakers"-Darstellerin gemeinsam mit Brandon ein romantisches Abendessen in einem beliebten Restaurant genossen hat.

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

Getty Images Brandon Davis im Februar 2015

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

