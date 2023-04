Ostern geschwänzt: Scott Disick wollte Kourtney nicht sehen

Scott Disick (39) meidet wohl ein Treffen mit seiner Ex. Bis 2015 war der Unternehmer in einer On-off-Beziehung mit Kourtney Kardashian (43). Zusammen haben sie drei Kinder. Doch wegen seiner Alkoholprobleme scheiterte ihre Liebe. Die Reality-Darstellerin ist mittlerweile glücklich mit dem Musiker Travis Barker (47) verheiratet. Und das soll auch der Grund dafür sein, weshalb Scott auf ein gemeinsames Osterfest mit den Kardashians verzichtete.

Insider plauderten gegenüber Us Weekly aus, dass Scott wohl immer noch Begegnungen mit Kourtney und Travis meide. "Ostern ging es um die Kinder, aber um ehrlich zu sein, ist es für Scott immer noch unangenehm, ein ganzes Wochenende mit Kourtney und Travis zu verbringen", erklärte die Quelle. Er habe zwar die Tatsache akzeptiert, dass seine Ex mit einem neuen Mann verheiratet ist, aber er wolle dennoch nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen. Der 39-Jährige soll der Familie allerdings immer noch sehr nahestehen und es sei keineswegs so, dass er nicht eingeladen gewesen sei.

Scott soll sich aber im Klaren darüber sein, warum seine Beziehung zu Kourtney scheiterte. Und das soll ihm bis heute schwer auf der Seele lasten, meinte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight: "Scott wird es immer bereuen, wie er Kourtney behandelt hat und mit ihrer Beziehung umgegangen ist." Dennoch versuche er seine Fehler zu akzeptieren und daraus zu lernen. Er wolle von nun an nach vorne sehen.

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Anzeige

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, August 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de