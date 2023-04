Tänze und Co.: Alle Infos zur siebten "Let's Dance"-Show

Let's Dance ist wieder zurück! Am Karfreitag pausierte die beliebte Tanzshow. Am 14. April heißt es jedoch wieder: Tanzschuhe anziehen und ab aufs Parkett, denn die siebte Folge steht an! In der vergangenen Show gab es den großen Partner-Switch. Sharon Battiste (31) tanzte zum Beispiel mit Valentin Lusin (36). Für ihre Performance bekamen die beiden satte 30 Punkte. Doch was passiert in der siebten Show? Promiflash gibt euch einen Überblick!

Laut RTL werden am Freitagabend sogar zwei Tanzpaare das Parkett räumen müssen. Bevor die Entscheidung von Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) verkündet wird, dürfen die Promis erneut ihr Können unter Beweis stellen. Von Julia Beautx (23) und Zsolt Sándor Cseke (35) gibt es einen Charleston zu sehen. Sharon Battiste und Christian Polanc (44) geben einen Jive zum Besten. Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) tanzen einen Paso Doble zu "Spectrum" von Florence + The Machine.

Einen Paso Doble gibt es ebenfalls von Ali Güngörmüs (46) und Christina Luft (33) sowie von Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40). Romantisch wird es bei Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28): Sie tanzen einen langsamen Walzer. Zu einem Wiener Walzer legen Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (35) eine Performance hin. Mimi Kraus (39) und Mariia Maksina (25) probieren sich an einem Charleston. "Let's Dance"-Favoritin Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin wollen mit einem langsamen Walzer zu "Consequences" von Camila Cabello (26) die Jury überzeugen.

Außerdem dürfen sich die Zuschauer in Show sieben auf die Jurytänze freuen. Die Profitänzer und ihre Promis bereiten Tänze gemeinsam mit einem Juror vor. Im Team von Motsi Mabuse (42) sind Anna und Valentin, Julia und Zsolt sowie Chryssanthi und Vadim. Für Joachim Llambi (58) treten Philipp und Patricija, Ali und Christina sowie Mimi und Mariia an. Für Jorge Gonzalez (55) gehen Knossi und Isabel, Sharon und Christian sowie Ekat und Timon ins Rennen.

Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus, "Let's Dance" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Ali Güngörmüs bei "Let's Dance" 2023

RTL Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance"

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sitzen in der Jury von "Let's Dance"

