Trotz Royal-Zoff: Prinz Harry kommt zu Charles' Krönung!

Damit haben viele Royal-Fans wohl nicht mehr gerechnet! Am 6. Mai findet die offizielle Krönung von König Charles III. (74) in London statt. Weil Sohnemann Prinz Harry (38) unter anderem in seinen Memoiren immer wieder gegen die Königsfamilie schoss, war lange unklar, ob der 38-Jährige zu der Zeremonie eingeladen werden würde. Nun bestätigt der Buckingham-Palast ganz offiziell: Harry wird tatsächlich für die Feierlichkeiten in seine Heimat reisen! Damit ist klar: Die Augen der Monarchie-Liebhaber werden an diesem Tag nicht nur auf Charles gerichtet sein.

