Wurde Herzogin Meghans Krönungs-Absage etwa vorher verraten?

War Herzogin Meghans (41) Absage etwa schon bekannt? Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Prinz Harry (38) an der Krönung von König Charles (74) teilnehmen wird. Seine Frau wird allerdings nicht mit nach London reisen, sondern in Kalifornien bei den beiden Kindern bleiben. Doch das scheint die Fans des Paares nicht zu überraschen: Offenbar wurde zumindest Meghans Absage schon zuvor indirekt angekündigt.

Bei Twitter teilte Meghans guter Freund Tyler Perry (53) ein Zitat, das von den Fans als Botschaft angesehen wurde. "Es ist keine schlechte Sache, zu erwarten, dass jeder, der in dein Leben tritt, deinen Wert erkennt. Und ich rede nicht von Geld", schrieb der Schauspieler. Kurz nach diesem Post wurde bekannt, dass nur Harry zur Krönung kommen wird. Und in den Kommentaren wird schnell klar, wie Fans der US-Amerikanerin das interpretieren. "Tyler wusste es schon, als er das gestern postete", meinte ein User. Ein anderer betonte: "Das ist richtig! Meghan weiß, was sie wert ist."

Nach wie vor scheint das Verhältnis von Meghan und Harry mit dem Königshaus angespannt zu sein. Deshalb soll die Absage der 41-Jährigen bei der royalen Familie für Erleichterung gesorgt haben. Und eine ist wohl besonders befreit. "Der Rest der Familie ist erleichtert, dass Meghan nicht dabei sein wird. Und für Kate wäre es besonders unangenehm gewesen", meinte eine Quelle zu Daily Mail.

Getty Images König Charles III., September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem ersten öffentlichen Event

Getty Images Prinzessin Kate, Februar 2023

