König Charles freut sich über Harrys Krönungsteilnahme!

Grund zur Freude im britischen Palast! Lange warf die Teilnahme von Prinz Harry (38) an der Krönung seines Vaters König Charles III. (74) Fragen auf. Die Deadline für die Zusage hatte der Prinz um etwas über eine Woche verpasst. Am 12. April gab es dann vom Palast die Bestätigung: Prinz Harry wird zur Krönung kommen! Ein Insider behauptet, dass vor allem Charles sich auf ein Wiedersehen mit seinem Sohn freuen soll!

Der Insider erklärte gegenüber The Sun, wie sehr sich Charles über Harrys Teilnahme an seinem großen Tag freue. "Der König freut sich, dass er Harry in der Abbey sehen wird", behauptet er. Seinen zweiten Sohn nenne der König liebevoll 'darling boy', was auf Deutsch 'süßer Junge' oder 'Lieblingsjunge' bedeutet. "[Charles] wollte Harry dabeihaben. Er ist zwar enttäuscht, dass weder Meghan noch seine Enkelkinder da sein werden, aber er versteht die Situation", führt die Quelle weiter aus.

Ein Sprecher des Buckingham Palastes erklärte weiter, dass Meghan (41) mit den beiden Kindern Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1) in ihrer Wahlheimat Kalifornien bleiben werde. Die Kinder sollen laut Insidern nicht zur Krönung eingeladen worden sein, da sie noch zu jung sind.

Getty Images Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2018

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der "Trooping The Color"-Parade 2018

