Doch kein Grund zur Sorge? Jasmin Tawil meldet sich zu Wort

Jasmin Tawil (40) gibt Entwarnung! Seit einigen Woche hatte die ehemalige GZSZ-Darstellerin für Aufsehen gesorgt – immerhin war sie in Costa Rica festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Seit einiger Zeit ist die Schauspielerin wieder in Deutschland. Am Donnerstag meldete sich eine Freundin der Künstlerin jedoch mit neuen besorgniserregenden Neuigkeiten: Angeblich verschwand die Blondine ganz plötzlich. Nun ist Jasmin wieder aufgetaucht und erklärt: Ihr geht es ausgezeichnet!

Nachdem eine Freundin sich zunächst öffentlich über das Verschwinden von Jasmin sorgte, meldet sich die vermeintlich Vermisste nun selbst via Instagram zu Wort und verrät: "Mir geht es super. [...] Ich bin total fit. Ich habe neue Freunde." Dabei klärt sie auch auf, dass sie zu keinem Zeitpunkt tatsächlich verschollen gewesen sei. Stattdessen halte sie sich aktuell in einem Berliner Hostel auf, um sich auf geplante Auftritte vorzubereiten.

Weiter freut sich die sichtlich veränderte Jasmin über ihre Zeit in Berlin. Auf dem Kopf trägt die 40-Jährige nämlich aktuell eine schwarze Kurzhaarfrisur. "Was für ein Segen. Was für eine gute Zeit. Ich freue mich auf alles, was kommt", schwärmt sie in ihrer Story.

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Twitter / YasminMadelein3 Jasmin Tawil, ehemalige GZSZ-Darstellerin

