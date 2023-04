Fan-Favorit: Dieses "Let's Dance"-Paar hat die Nase vorn!

Für welches Tanzpaar soll es auf jeden Fall weitergehen? Die aktuelle Staffel von Let's Dance ist im vollen Gange! Nach den Osterfeiertagen können sich die Fans des beliebten Tanzwettbewerbs nach zweiwöchiger Pause heute Abend endlich wieder auf eine neue Ausgabe freuen. So können die Zuschauer dieses Mal nicht nur auf die Paartänze, sondern auch auf die Jury-Teamtänze hinfiebern. Doch wem drücken die Zuschauer am meisten die Daumen? Die Promiflash-Leser haben eine klare Antwort!

Laut einer Promiflash-Umfrage sehen die Leser Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) auch in dieser Woche als klare Favoriten. So sind sich rund 667 von 2.558 Teilnehmer (26,1 Prozent) einig, dass die Tochter von Boris Becker (55) und ihr Tanzpartner unbedingt in die nächste Runde gehören. Mit deutlichem Abstand befinden sich Philipp Boy (35) und Patricija Ionel (28) mit 408 Stimmen (15,9 Prozent) an zweiter und Julia Beautx (23) und Zsolt Sándor Cseke (35) mit 402 Stimmen (15,7 Prozent) an dritter Stelle.

Danach reihen sich Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (35) mit 11, 2 Prozent und Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40) mit 10,4 Prozent ein. Mimi Kraus (39) und Mariia Maksina (25) befindet sich in der aktuellen Umfrage mit 9,6 Prozent auf dem sechsten Rang, während Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) mit 5,4 Prozent den siebten Platz belegen. Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) sehen 3,8 Prozent als Favoriten. 2,0 Prozent finden, dass es für Ali Güngörmüs (46) und Christina Luft (33) unbedingt weitergehen muss.

Getty Images Daniel Hartwich, Victoria Swarovski, "Let's Dance"

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

RTL Christina Luft und Ali Güngörmüs bei "Let's Dance"

