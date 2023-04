Geht Herzogin Meghan etwa zur Met Gala statt zur Krönung?

Hat Herzogin Meghan (41) etwa andere Pläne? In den vergangenen Wochen hatten die einstige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (38) es in Sachen Krönung spannend gemacht. Denn lange Zeit war unklar, ob die Sussexes zum großen Tag von König Charles (74) nach London reisen werden. Seit einigen Tagen herrscht nun Klarheit: Harry kommt, Meghan nicht. Offiziell heißt es, dass sie in den USA bei ihren Kindern bleiben möchte. Doch stimmt das denn auch?

In den vergangenen Tagen kamen Spekulationen auf, dass Meghan die Krönung schwänzt, um an der Met Gala teilnehmen zu können. Auch Kim Kardashian (42) soll zu der großen Fashion-Gala kommen. Mit ihrem Erscheinen wäre dem Ball höchstwahrscheinlich extrem viel Aufmerksamkeit garantiert. "Kim ist bekannt dafür, dass sie berühmt und eine kontroverse Figur ist, und Meghan ist es auch", erklärte ein Insider dazu gegenüber Page Six. Im britischen Königspalast würde man einen solchen Auftritt der einstigen Suits-Darstellerin aber nicht gutheißen, berichtet der Informant weiter.

Ob Meghan tatsächlich über den roten Teppich des Balles schreiten wird, ist bisher nicht klar. Stattdessen vermuten viele Experten, dass die 41-Jährige in den USA bleibt, weil ihr Sohn Prinz Archie (3) am 6. Mai seinen Geburtstag feiert. Seinen Ehrentag wolle sie unbedingt mit ihm Erstgeborenen verbringen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison

