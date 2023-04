Königin Camilla verärgert: Respektiert Kate sie nicht genug?

Steht Königin Camilla (75) etwa mit Prinzessin Kate (41) auf Kriegsfuß? Es gibt schon länger Gerüchte, dass die Ehefrauen von König Charles (74) und Prinz William (40) sich nicht grün sind. Demnach herrsche zwischen ihnen ein permanenter Konkurrenzkampf. Im Palast habe man sogar den Eindruck, dass die beiden versuchen, sich regelmäßig zu übertrumpfen. Nun setzen Insider noch einen drauf: Camilla soll von Kate mehr Respekt erwarten.

Laut Palast-Quellen soll Camilla das Gefühl haben, dass Kate sie in ihrer Position als Königsgemahlin nicht so recht akzeptiert. "Camilla hat das Gefühl, dass Kate sie nur toleriert. Aber die Dinge werden sich jetzt sehr ändern. Das bedeutet, dass Kate und jeder andere im königlichen Haushalt sich an die Regeln halten muss oder ihren Zorn auf sich zieht", erklärt der Insider RadarOnline. Demnach soll die 75-Jährige ihre Position vor allem gegenüber ihrer Schwiegertochter festigen wollen: "Nichts geschieht ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung – und das wird auch so bleiben."

Aber wie steht Kate eigentlich zu Camillas Anspruch? Der Insider meint, dass die Prinzessin von Wales zwar kein streitsüchtiger Mensch sei, sich aber auch nicht einschüchtern lasse. Wegen ihres Pflichtbewusstseins werde sie aber auch weiterhin den Anordnungen folgen. Doch Kate soll dennoch verärgert sein, dass Camila offenbar versucht, sie auszuspielen.

Getty Images Königin Camilla im Juli 2022

Getty Images Queen Consort Camilla und Prinzessin Kate im September 2022

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2023

