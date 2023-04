Nach Entzug: Amanda Bynes erstmals öffentlich gesichtet

Wie geht es aktuell Amanda Bynes (37)? Seit seiner Kindheit ist bekannt, dass der einstige Kinderstar an einer bipolaren Störung leidet. Vor wenigen Wochen hatten dann beunruhigende Neuigkeiten die Runde gemacht: Nachdem Amanda nackt durch Los Angeles gelaufen war, wurde sie in eine Psychiatrie eingewiesen. Anfang der Woche hatte man die "She's the Man"-Darstellerin schließlich entlassen. Nun wurde Amanda erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen!

Das zeigen die Bilder, die Daily Mail vorliegen: Nach dem dreiwöchigen Klinikaufenthalt zog es die 37-Jährige zunächst in ein Nagelstudio in Toluca Lake. Auf den Schnappschüssen wirkt sie entspannt und ruhig. Augenzeugen berichteten zudem, wie sie Amanda beim Rauchen einer Zigarette beobachteten, während sie auf einen Uber wartete.

"Amanda hat die medizinische Einrichtung auf eigene Verantwortung verlassen", erklärte eine Quelle gegenüber dem Medium und fügte zudem hinzu: "Sie war sehr kooperativ, nahm an ihrer Genesung teil und das Personal unterstützte ihre Entscheidung zu gehen, da sie das Behandlungsprogramm erfolgreich abgeschlossen hatte." Außerdem soll Amanda geraten wurde sein, sich von ihrem Ex Paul Michael "zu distanzieren".

MEGA Amanda Bynes im Dezember 2019

MEGA Amanda Bynes im Oktober 2022

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020

