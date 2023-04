Nach Verlobung: Janelle Brown gratuliert Christine Brown

Janelle Brown (53) freut sich für Christine Brown (50)! Die beiden Frauen hatten in der Vergangenheit in einer polyamoren Beziehung mit dem achtzehnfachen Vater Kody Brown (54) geführt. Neben ihnen waren auch noch zwei weitere Partnerinnen in der Beziehung involviert. Christine trennte sich im Jahr 2021 von Kody – inzwischen ist sie wieder frisch verliebt und verkündete am Donnerstag sogar ihre Verlobung! Janelle gratuliert Christine dazu.

Unter dem Instagram-Beitrag, in dem Christine verkündete, dass sie sich mit ihrem neuen Partner David Woolley verlobt hat, schrieb die ehemalige Schwesterfrau entzückt: "Hurra" und fügte ihrem Ausdruck drei Ausrufezeichen an, um zu verdeutlichen, wie sehr Janelle sich für die 50-Jährige freut. Gleichzeitig repostete sie den Beitrag auch in ihrer eigenen Story und fügte einen Sticker hinzu, der "Happy" aussagte.

Aus ihrer Vielfach-Ehe sollte Christine eigentlich wissen, wie es ist, in einer Großfamilie zu leben. Und auch mit ihrem neuen Ehemann wird sie sich wieder in eine vielköpfige Familie stürzen. Sie selber hat bereits sechs Kinder – David bringt aus seiner vorherigen Zeit acht Kinder mit in das Eheleben.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw David Woolley und Christine Brown

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley im März 2023

Anzeige

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de