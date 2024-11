Christine Brown hatte vor Verlobung schon ein Hochzeitsdatum

Christine Brown (52) und ihr Partner David Woolley setzten ihre Beziehung ziemlich schnell auf die Überholspur: Ohne verlobt zu sein, hatte das Paar nämlich bereits ein Datum und einen Ort für ihre Hochzeit festgelegt. Dies enthüllten sie in einer aktuellen Folge der Reality-Sendung "Sister Wives" am 3. November – die bereits im vergangenen Jahr aufgezeichnet worden war – als Christine und David bei einem Dinner auch ihre sechs Kinder einweihten. Während einige von ihnen David bereits kennengelernt hatten, war es für Christines Sohn Paedon das erste Treffen. Christine forderte ihre Kinder auf, nett zu ihm zu sein, woran sich nicht unbedingt alle hielten. So sorgte unter anderem Paedon für einen peinlichen Moment, indem er David absichtlich mit einem falschen Namen ansprach.

In der Sendung teilte Christine auch direkt mit, dass David bereits bei ihrem Vater um Erlaubnis zur Heirat gebeten und diese auch erhalten habe. Trotz der freudigen Nachricht äußerten einige ihrer Kinder Bedenken über das rasante Tempo der Beziehung. Ihre Tochter Aspyn erklärte in einem Beichtgespräch, dass für sie alles überraschend schnell gehe, da Christine gerade erst aus einer 25-jährigen Beziehung mit Kody Brown (55) komme. Weiterhin bemängelten einige der Kinder, dass sie sich an die Zurschaustellung von Zuneigung zwischen der 52-Jährigen und ihrem neuen Partner erst noch gewöhnen müssten.

Nach der Trennung von Kody Brown im Oktober 2021 ist David die erste ernsthafte Beziehung für Christine. Mit Kody war sie 25 Jahre lang verheiratet und hat sechs gemeinsame Kinder. Kody war neben Christine auch mit Janelle (55) und Meri (53) verheiratet und ist nun in einer monogamen Beziehung mit seiner vierten Frau Robyn. Für Christine bedeutet die Beziehung zu David einen Neuanfang, und trotz der Vorbehalte ihrer Kinder scheint sie sehr glücklich zu sein: Im Oktober 2023 gaben sich die beiden das Jawort.

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley im November 2023

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und Kody Brown

