Trotz Skandalen: Prinz Andrew nahm am Ostergottesdienst teil

Prinz Andrew (63) verbrachte die Feiertage mit seiner Familie. In den vergangenen Jahren war der Sohn der Queen (✝96) immer wieder in die Schlagzeilen geraten. So soll er unter anderem in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Belangt wurde der Royal zumindest gerichtlich dafür nie – doch dafür hagelte es im britischen Königshaus für ihn Konsequenzen. So entzog ihm seine Mutter alle seine militärischen Titel und er ist seither kein arbeitender Royal mehr. Dennoch durfte Andrew Ostern mit König Charles (74) und Co. verbringen.

Am Montag war die britische Königsfamilie zum traditionellen Ostergottesdienst zusammengekommen. Neben Charles und Prinz William (40) war auch Andrew mit von der Partie. Laut einem Insider bedeute das aber nicht, dass man den 63-Jährigen wieder zurück ins öffentliche Leben führen wolle. "Es gibt eine strikte Trennung zwischen Familienfeiern und offiziellen Anlässen", erklärte der Informant gegenüber Page Six.

Am 6. Mai wird Charles zum neuen britischen Regenten gekrönt. Anschließend kommt die Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace zusammen – Andrew wird aber nicht dazugehören, genauso wie Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41). "Das ist nur für arbeitende Royals", hatte der Palast-Insider dazu erklärt.

Getty Images Prinzessin Anne und Prinz Andrew im April 2023

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

