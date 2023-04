Sohn Ocean im Kinderheim? Jasmin Tawil "kümmert sich darum"

Jasmin Tawil (40) sieht keinen Grund zur Sorge! Am Donnerstag hatte sich eine Freundin der einstigen GZSZ-Darstellerin mit besorgniserregenden Neuigkeiten an die Öffentlichkeit gewandt: Nachdem die Schauspielerin aus ihrer Wahl-Heimat Costa Rica nach Deutschland geflogen war, soll sie angeblich spurlos verschwunden sein. Im Netz stellt die Musikerin klar, nie wirklich verschollen gewesen zu sein. Auch in Bezug auf ihren Sohn Ocean gibt Jasmin nun Entwarnung!

Nachdem Jasmin in Costa Rica verhaftet und in eine psychiatrische Einrichtung gesteckt worden war, kam ihr Sohn Ocean in einem Kinderheim unter. Laut Medienberichten soll sie deshalb nach Deutschland gekommen sein, um sich Hilfe zu suchen. Via Instagram gibt die 40-Jährige nun ein Update: "Ich möchte auch noch kurz hinzufügen, was meinen Sohn betrifft: Ich bin die Mutter und ich kümmer mich darum. [...] Bei mir läuft jetzt alles und es geht vorwärts und ich bin ganz doll dankbar dafür." Außerdem kenne sie die Person, bei der ihr Sohn aktuell unterkomme.

Aufgrund der jüngsten Negativschlagzeilen um Jasmin sah sich ihr Vater Michael Weber offenbar gezwungen, zu handeln. "Ich habe in Berlin beim zentralen Familiengericht einen Antrag auf Vormundschaft gestellt. Gemeinsam finden wir eine Lösung, Ocean da schneller als gedacht rauszuholen. Heißt: In ein paar Wochen könnte Ocean das Heim in Costa Rica verlassen", berichtete er gegenüber RTL. Wie es in diesem Verfahren weitergeht, lassen beide Parteien bislang offen.

