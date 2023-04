Teilnahme an Krönung von Charles: Das hat Prinz Harry vor!

Was hat Prinz Harry (38) wirklich vor? In den vergangenen Jahren litt das Verhältnis zwischen ihm und seiner britischen Königsfamilie sehr. Grund dafür war unter anderem das Niederlegen seiner royalen Pflichten und auch Harrys Autobiografie, in der er gegen die Royals geschossen hat, trug dazu bei. Dennoch wird der Wahlkalifornier an der Krönung seines Vaters Charles (74) teilnehmen. Doch statt die Wogen zwischen ihm und seiner Familie zu glätten, plant der Rotschopf etwas ganz anderes: Harry will mit neuen Geschichten weiter gegen die Royal-Family schießen!

Das behauptet zumindest der einstige Butler seiner Mutter Diana (✝36) gegenüber GB News: "Er wird auch Anekdoten für seinen nächsten Angriff auf seine Familie sammeln." So ist Paul Burrell (64) auch der Meinung, dass der 38-Jährige damit Erfolg haben wird: "Harry hält sich die Tür offen und bewahrt sich sein Markenzeichen, ein Royal zu sein. Das ist es, was die Amerikaner lieben, die Tatsache, dass sie Royals sind."

Obwohl Harry laut des Butlers seine Pläne verfolgt, soll ihm seine Teilnahme schwerfallen. "Harry wird sich seiner Familie stellen müssen, die er kritisiert hat. Er wird sich sogar verbeugen und die Hand von Königin Camilla (75) küssen müssen und das wird eine sehr harte Pille sein, die er schlucken muss", erklärte Paul zudem und spielte damit auf Harrys Spitze in seinen Memoiren gegen Camilla an.

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Getty Images Paul Burrell, Ex-Butler von Prinzessin Diana

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Camilla, 2015

