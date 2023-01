"Bösewicht": Prinz Harry wettert gegen Stiefmutter Camilla!

Prinz Harry (38) macht seine Meinung zu Camilla (75) deutlich. Die Königsgemahlin und ihr Gatte König Charles III. (74) begannen vor mehr als 50 Jahre eine Affäre, während er noch mit Prinzessin Diana (✝36) verheiratet war. Auch Camilla war bereits den Bund der Ehe mit einem anderen Partner eingegangen. In seinen bald erscheinenden Memoiren "Spare" thematisiert Harry diese Zeit in seinem Leben – und lässt dabei kein gutes Haar an seiner Stiefmutter!

In einem Ausschnitt des Interviews "60 Minutes" machte Harry deutlich, was er von der 75-Jährigen hält. In dem Clip wiederholte der Herzog von Sussex die Wortlaute seiner verstorbenen Mutter und sagte, dass Camilla die "dritte Person in ihrer Ehe" sei. Die Beziehung seiner Eltern soll zu diesem Zeitpunkt bereits am Kriseln gewesen sein, weshalb der Blaublüter sie unter anderem als "Bösewicht" betitelte. "Sie musste ihr Image rehabilitieren", sagte Harry.

Zusätzlich gestand der Bruder von Prinz William (40), dass Camilla für ihn und die Königsfamilie zu diesem Zeitpunkt "bedrohlich" gewesen sei, da sie "eine Verbindung zur britischen Presse hatte" und laut dem Monarchen intime Details des Palastes hätte ausplaudern können. "Es gab eine offene Bereitschaft auf beiden Seiten Informationen auszutauschen", erzählte er.

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Camilla, 2015

Getty Images Königsgemahlin Camilla im November 2022

