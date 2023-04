Trotz Geheim-Kuss: Rudert Bachelor-David mit Rebecca zurück?

Was will Der Bachelor damit sagen? Aktuell sucht David Jackson im TV nach seiner großen Liebe. Neben Kandidatin Lisa Mieschke und Angelina Utzeri konnte sich auch Rebecca Ries bereits über einen Kuss mit dem Content Creator freuen – und der war etwas ganz Besonderes. In der Nacht der Rosen drückte der 32-Jährige der Beauty heimlich einen Schmatzer auf die Lippen. Während Rebecca nach dem Kuss hin und weg ist, macht David in der aktuellen Folge ganz klar: Nur dieser Kuss zwischen den beiden reicht nicht aus!

In der Nacht der Rosen nimmt David Rebecca für ein gemeinsames Gespräch beiseite und macht deutlich: Trotz ihres geheimen Kusses könnte es knapp für die Kandidatin werden. Während Rebecca noch immer von der überraschenden Aktion des Rosenkavaliers schwärmt, macht David im Einzel-Interview klar: "Wir sind schon an einem Punkt, wo das nicht mehr ausreicht. Ein Kuss hat Bedeutung, ganz klar. Aber Rebecca ist das perfekte Beispiel dafür, dass ein Kuss nicht Sicherheit bedeutet." Dennoch spüre der 32-Jährige eine Zuneigung ihr gegenüber.

Wie es zwischen Rebecca und dem Bachelor weitergeht, bleibt also spannend – immerhin lässt auch die 28-Jährige durchblicken, dass sie nach dem Kuss mehr von ihm brauche. "Mir fehlen einfach diese Berührungen", gibt sie zu.

