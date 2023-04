Wegen Schwarzmarkt: Laura Müller und Wendler sind in Sorge

Wenn man denkt, schlimmer geht's nicht mehr, kommt plötzlich der Wendler daher! Seitdem die RTL2-Doku über die Schwangerschaft der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin Laura Müller (22) und ihrem Ehemann Michael Wendler (50) platzte, versuchten die werdenden Eltern ihr Glück auf Only Fans. Dort versuchten sie sich nämlich ein goldenes Näschen durch den Verkauf exklusiver Halbnackt-Fotos mit Babybauch zu verdienen. Jetzt macht jedoch der Schwarzmarkt den beiden einen Strich durch die Rechnung!

Laut Angaben der BZ bahnt sich nun offenbar ein Schwarzmarkt um ihre halb nackten Babybauch-Fotos an. Grund dafür: Die Schwangerschaftsfotos sind zu teuer. Die User sehen es nicht ein, dafür Geld auszugeben. Alternativ werden die Fotos jetzt schwarz unter der Hand weiterverkauft. Auf News Deutschland wird davon gesprochen, dass in zwielichtigen Online-Foren immer wieder geleakte Fotos der 22-Jährigen zum Vorschein kommen. Manche würden Geld sammeln, um sich die Pics der Brünetten gemeinsam anzuschaffen.

Laura und ihrem Liebsten geht der entstandene Schwarzmarkt wohl ordentlich gegen den Strich, da sie so weniger Geld an ihren Only-Fans-Schnappschüssen verdienen. Davon abgesehen kamen ihre jüngsten "Schwanger und geil"-Fotos nicht gerade gut im Netz an. Ein Promiflash-Leser schrieb auf Instagram: "Das Kind tut mir unheimlich leid! Es ist noch nicht einmal geboren und wird schon vermarktet. Als Mutter sollte sie sich schämen."

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

