"Geil und schwanger": Fans entsetzt von Laura Müllers Fotos

Was ist nur mit Laura Müller (22) los? Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin und ihr Mann Michael Wendler (50) erwarten aktuell ihr erstes Baby. Eigentlich sollte das Warten auf den gemeinsamen Nachwuchs in einer RTL2-Doku thematisiert werden, doch der Sender machte dem Promipärchen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt versuchte Laura Geld mit freizügigen Babybauchfotos zu verdienen. Bei Fans kommt das ganz und gar nicht gut an!

Mit den Worten "Schreibe mir 'geil und schwanger' für die unglaublichen heißen Pics" preist Laura eine Fotostrecke auf ihrem OnlyFans-Account an. Für Promiflash-Leser geht die 22-Jährige damit eindeutig zu weit. 2.064 von insgesamt 2.289 Lesern und damit 90,2 Prozent (Stand 3. April, 16:35 Uhr) finden es nicht okay, dass die Schwangere solche dubiosen Bilder von sich im Netz teilt. Lediglich 225 Leser (9,8 Prozent) finden das nicht problematisch.

Am meisten tut den Lesern offenbar das Ungeborene in Lauras Bauch leid. "Ein unschuldiges Baby wird jetzt schon ausgebeutet! So etwas Ekelhaftes kann nur Laura und dem Wendler einfallen!", sprach ein Instagram-User unter dem Promiflash-Beitrag seine Meinung aus. "Gott sei Dank weiß das Kind noch nichts davon", meinte ein anderer.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura Müller im August 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, April 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

