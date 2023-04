Wiedervereint? Carl Woods und Katie Price halten Händchen

Sind Katie Price (44) und Carl Woods (34) jetzt offiziell wieder zusammen? Das Model und sein Ex-Verlobter führen eine echte On-off-Beziehung. Die beiden trennten sich bereits mehrfach und rauften sich später wieder zusammen. In den vergangenen Monaten wurden sie immer wieder gemeinsam gesehen, ob sie aber wieder zusammen sind, schien unklar. Doch nun besuchen Katie und Carl zusammen ein Event – und wirken dabei sehr vertraut.

Am Donnerstagabend besuchen Katie und Carl zusammen die Premiere eines Theaterstücks in London. Bei der "Vardy vs. Rooney: The Wagatha Christie Trial"-Gala mischen die beiden sich unter die prominenten Gäste und wirken dabei unzertrennlich. Sie posieren nicht nur gemeinsam für die Kameras, sondern halten auch fast die ganze Zeit Händchen. Dazu unterhalten sie sich angeregt und werfen sich sogar intensive Blicke zu, die fast schon verliebt erscheinen. So viel Innigkeit könnte bedeuten, dass die beiden nun offiziell wieder ein Paar sind.

Vor allem Katie hatte zuletzt immer wieder angedeutet, dass sie und Carl ihrer Liebe noch eine zweite Chance gegeben hätten. Anfang April hatte die 44-Jährige ein Bild bei Instagram geteilt, das eine eindeutige Sprache gesprochen hatte: Sie trug ihren Verlobungsring. Den hatte sie nach der letzten Trennung abgelegt.

TOT/MEGA Carl Woods und Katie Price im April 2023

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Verlobungsring im April 2023

