Zwei Stars müssen gehen: Wer ist euer "Let's Dance"-Favorit?

Für welche zwei Tanzpaare ist heute bei Let's Dance Schluss? Nach der Osterpause flimmert die beliebte Tanzshow auf RTL wieder über die TV-Bildschirme. Fans dürfen sich nicht nur auf die Paartänze freuen. Die Kandidaten trainierten auch fleißig für die Jury-Teamtänze. In der vergangenen Show flog niemand raus. Doch jetzt kommt es umso härter: Zwei Tanzpaare müssen die Sendung verlassen. Stimmt in der Promiflash-Umfrage ab, für wen es auf keinen Fall vorbei sein sollte!

In der letzten "Let's Dance"-Show gaben die Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) bekannt, dass es im Falle eines Exits Ali Güngörmüs (46) getroffen hätte. Ob der Sternekoch Freitagabend noch mal die Kurve kriegt und mehr Zuschauer von sich überzeugen kann? Die Promis sind zumindest nach der Osterpause wieder fleißig am trainieren.

Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (35) tanzen einen Wiener Walzer zu dem Song "Hallelujah". "Die Choreo ist unglaublich schön. Als Ekat die mir zum ersten Mal gezeigt hat, habe ich angefangen zu weinen", kündigte Timon auf Instagram große Emotionen am Freitagabend auf dem Tanzparkett an. Welchem Tanzpaar drückt ihr heute ganz besonders die Daumen? Stimmt in der Promiflash-Umfrage ab!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

RTL Christina Luft und Ali Güngörmüs bei "Let's Dance"

RTL Timon Krause und Ekaterina Leonova, April 2023

RTL Zsolt Sándor Cseke und Julia Beautx

