Große Ehre: Shonda Rhimes bekommt besonderen BAFTA Award

Shonda Rhimes (53) erhält einen wichtigen Preis. Als Produzentin und Drehbuchautorin von Erfolgsformaten wie Bridgerton und Grey's Anatomy kann die US-Amerikanerin auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Doch damit nicht genug: Sie ist auch der Kopf hinter diversen Spin-offs, wie unter anderem Private Practice. Nun wird ihre große Leistung mit einer besonderen Auszeichnung geehrt: Shonda erhält einen BAFTA Award für ihre Arbeit.

Wie Deadline berichtet, erhält Shonda einen wichtigen Preis der British Academy of Fim and Television Arts, kurz BAFTA. Sie wird für ihren "bedeutenden, inspirierenden und herausragenden Beitrag zu Film, Spielen und Fernsehen" ausgezeichnet. "Shondas bahnbrechende Arbeit hat unsere Herzen erobert und ein Publikum in der ganzen Welt inspiriert", lobt der Vorstandsvorsitzende der BAFTA North America. Sie habe mit ihren Projekten und ihrer Firma Shondaland eine Plattform geschaffen, um "globale Karrieren zu starten".

Und in diesem Jahr kommt schon das nächste große Projekt von Shonda. Die Netflix-Serie "Bridgerton" konnte so große Erfolge verbuchen, dass das erste Prequel produziert wurde. Bereits im Sommer 2022 hatte Shonda offenbart, dass sie zusammen mit der Buchautorin Julia Quinn einen Ableger mit der Figur Königin Charlotte als Protagonistin entwickeln werde. Mittlerweile ist bekannt, dass die erste Staffel bereits am 4. Mai startet.

Shonda Rhimes

Shonda Rhimes bei der Weltpremiere von der zweiten Staffel "Bridgerton"

Shonda Rhimes auf einer Gala in L.A. im Oktober 2018

