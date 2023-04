Matthias Mangiapane ist schockiert von Ingrids TV-Show-Ende

Matthias Mangiapane (39) hat damit wohl überhaupt nicht gerechnet. Der Mann von Hubert Fella (55) ist aktuell bei Kampf der Realitystars zu sehen: Bereits in der ersten Folge befürchtet er seinen Rauswurf, da er sich nicht bei der Challenge safen konnte. Doch zu seiner Erleichterung entschieden sich Sarah Knappik (36) und Daniel Schmidt nicht für ihn, sondern für Ingrid Pavic (37). Dass es ausgerechnet Sarahs ehemalige Freundin trifft, überrascht Matthias sehr, wie er im Promiflash-Interview verrät.

"Dass Sarah Ingrid rausgeschmissen hat, hat mich ein bisschen schockiert", gibt der 39-Jährige gegenüber Promiflash zu und begründet seine Fassungslosigkeit: "Ingrid und Sarah waren die Einzigen, die sich aus anderen Formaten schon gekannt haben." Zwar teile er die Meinung der Blondine, dass sich die gebürtige Kroatin noch nicht richtig in die Gruppe integriert hatte, allerdings sehe er das nicht als triftigen Grund, um sie hinauszuwerfen. "Ich glaube, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte, wäre sie auch noch aufgetaut. Ich selber habe mich mit Ingrid sehr gut verstanden und fand es echt schade, dass [sie] gehen musste", verrät er.

Zudem kann Matthias nicht ganz verstehen, warum ausgerechnet er und seine Mitstreiter Paul Janke (41) und Serkan Yavuz (30) auf der Abschussliste gestanden hatten. "Gemeinsam mit dem Daniel einen von uns dreien zu nominieren anstatt Ingrid, fand ich auch krass, mit der Begründung, dass wir das am ehesten verkraften würden. Also, das war schon heftig", teilt der gebürtige Hesse seine Meinung in "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" mit.

RTL II Matthias Mangiapane bei "Kampf der Realitystars" 2023

RTL 2 Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

RTL II Die Stunde der Wahrheit bei "Kampf der Realitystars" 2023

