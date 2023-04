Met Gala statt Krönung: Das hätte Prinz Harrys Ruf zerstört

Damit hätten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ihrem Ruf geschadet! In wenigen Wochen findet in Großbritannien die Krönung von König Charles (74) statt. Bei dem besonderen Event wird natürlich auch die Königsfamilie anwesend sein. Nur die in den USA lebenden Royals ließen den Palast mit einer Zusage auf sich warten, denn sie sind wohl gleichzeitig auch zur Met Gala eingeladen. Harry hat sich jetzt aber weise entschieden und seine Teilnahme an der Krönungszeremonie verkündet.

"Wenn sie die Met Gala der Krönung vorziehen, könnte das bedeuten, dass sie ihr glamouröses Leben in den Vordergrund stellen und ihre königliche Rolle in den Hintergrund drängen, was ihrem guten Ruf schaden könnte", meint der Royal-Experte Chad Teixeira zu The Mirror. Vor allem in Großbritannien hätte dies das Ansehen des Ehepaares schwer beschädigt, wenn sie eine so wichtige Veranstaltung geschwänzt hätten, um zu der Gala in New York zu gehen. Nur Harrys Bekanntheitsgrad in den USA hätte davon profitieren können.

Dass Harry und Meghan so lange nicht zugesagt haben, ist schon jetzt ein Problem. Laut Chad könne es von der Bevölkerung und auch vom Palast als Zögern und als fehlendes Interesse an der Krone interpretiert werden: "Das britische Publikum, das die Krönung als historisches Ereignis hoch schätzt, könnte dieses Zaudern missbilligen."

Getty Images König Charles, Januar 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

