Palast sicher: Prinz Harry gibt bald Krönungspläne bekannt

Bereitet Prinz Harry (38) den Gerüchten ein Ende? Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im vergangenen Jahr wurde ihr Sohn Charles (74) zum Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs. In wenigen Wochen wird der amtierende König offiziell gekrönt. Seit der Bekanntgabe des Krönungstermins wird spekuliert, ob auch sein Sohn kommt – immerhin litt das Familienverhältnis in den vergangenen Jahren sehr. Die Mitarbeiter des Buckingham Palace sind jetzt aber sicher: Harry wird bald bestätigen, ob er an Charles' Krönung teilnimmt oder nicht!

Grund für die Vermutungen des Palast-Personals soll die Absage von Joe Biden (80) sein: Vor wenigen Tagen gab der US-Präsident bekannt, dass er der Zeremonie nicht beiwohnen wird. "Ich habe gehört, dass sie ihre Pläne bald bestätigen werden, vor allem jetzt, da Biden es getan hat", verriet ein Insider gegenüber The Times. Die Palastmitarbeiter gehen davon, dass Harry an der Krönung teilnimmt, während sie sich bei seiner Frau Meghan (41) noch nicht sicher sind.

Mit der Bestätigung, dass Biden im Mai nicht nach London reisen wird, wurde auch verkündet, dass Jill Biden (71) ihren Ehemann vertritt: "Die First Lady Jill Biden freut sich darauf, im Namen der Vereinigten Staaten an der Krönung teilzunehmen." US-Präsident soll aber den Wunsch geäußert haben, Charles "zu einem späteren Zeitpunkt" in Großbritannien treffen zu wollen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Anzeige

Getty Images Jill und Joe Biden

Anzeige

Getty Images König Charles in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de