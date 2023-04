Mimi Kraus und Mariia sind vom "Let's Dance"-Aus überrascht

Für Mimi Kraus (39) und Mariia Maksina (25) hat es sich ausgetanzt! Gestern durften die Promis erneut ihr Tanzbein auf dem Let's Dance-Parkett schwingen. Doch zwei Paare konnte am gestrigen Abend die Zuschauer nicht von sich überzeugen: Neben Ali Güngörmüs (46) und Christina Luft (33) müssen auch der Handballer und seine Tanzpartnerin die Show verlassen. Gegenüber Promiflash verrieten Mimi und Mariia jetzt, dass sie mit ihrem "Let's Dance"-Aus nicht gerechnet haben!

"Ja, ich glaube, wenn man jetzt rausfliegt – so spät – dann glaubt man ja immer, dass es überraschend ist. Aber wenn man die Tanzperformance anschaut und nüchtern analysiert, dann hätten wir schon damit gerechnet, dass man weiterkommt", gibt der 39-Jährige im Promiflash-Interview zu und fügt außerdem hinzu: "Aber jetzt ist es so und wir sitzen nicht in der Jury. Aber das nehmen wir jetzt so mit. Ändern lässt es sich jetzt sowieso nicht mehr."

Mimi versuche, den Exit sportlich zu nehmen. Dennoch gab er gegenüber Promiflash zu: "Mir tut es sehr, sehr leid für Mariia, weil sie so unfassbar viel Potenzial hat und wirklich alles aus mir rausgeholt hat." Seine Tanzpartnerin ergänzt zudem: "Aber es ist alles gut, ich freue mich für alle anderen Paare, die jetzt weiter sind, die noch im Wettbewerb sind und wir hatten eine schöne gemeinsame Zeit mit Mimi gehabt, wir haben das sehr genossen."

Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus bei "Let's Dance" 2023

