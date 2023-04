Aus und vorbei: Diese zwei Promis fliegen bei "Let's Dance"!

Dieses Mal ist für gleich zwei Stars das Abenteuer Let's Dance beendet! Auch in der heutigen Liveshow hatten die Promis um Sharon Battiste (31) und Chryssanthi Kavazi (34) alles auf dem Tanzparkett gegeben. Vor allem Anna Ermakova (23) bewies erneut: Sie tanzt in einer ganz anderen Liga – das sah auch die Jury so und vergab 30 Punkte an die Tochter von Boris Becker (55). Doch nicht alle konnten die Juroren und die Zuschauer überzeugen – sie schaffen es nicht in die nächste Runde!

Nach den Einzel- und Jurytänzen sowie der Punkteverteilung der Jury, wurde es ernst. Denn die Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) verkündeten das Voting-Ergebnis der Zuschauer: Letztlich konnten Mimi Kraus (39) und Ali Güngörmüs (46) die Zuschauer nicht genügend begeistern – sie bekamen die wenigsten Anrufe. Somit ist die Reise bei "Let's Dance" für die beiden Paare beendet.

Auch Motsi Mabuse (42), Jorge Gonzalez (55) und Llambi waren mit der Leistung der beiden nicht zufrieden. Promis wie Anna Ermakova, Philipp Boy (35) oder auch Julia Beautx (23) zählten mit ihren Auftritten zu den strahlenden Gewinnern des Abends. Auch Knossi (36) feierte einen kleinen Meilenstein – er bekam neun Punkte von Llambi.

Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Ali Güngörmüs und Christina Luft bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Knossi bei "Let's Dance"

