Nach Liebesgerüchten: The Weeknd und Simi beim Coachella!

The Weeknd (33) und Simi Khadra dachten wohl, sie blieben unerkannt! Über den R'n'B-Sänger und die DJane kursiert bereits seit Februar 2022 das Gerücht, dass sie ein Paar sind. Den Hinweis darauf lieferte ein Video, in dem die beiden miteinander knutschten. Zudem wurden sie auch zusammen in der Öffentlichkeit gesehen – allerdings bestätigen sie eine Beziehung bislang nicht. Jetzt tauchen aber erneut Bilder von The Weeknd und Simi vom Coachella-Festival auf, die die Gerüchteküche zum Brodeln bringen.

Es ist wieder so weit: Die Tore des weltberühmten Festivals wurden eröffnet. Dieses Spektakel lassen sich auch Weltstars wie der "Starboy"-Interpret und seine eventuelle Freundin nicht entgehen: Paparazzi konnten die beiden Turteltauben in der Menschenmenge während des Konzerts von Bad Bunny (29) ausfindig machen. Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, schmiss sich der Sänger in ein komplett weißes Outfit – seine Begleitung tat es ihm gleich – und zog sich noch eine schwarze Lederjacke über. In diesen Partner-Looks genossen sie die Konzerte.

Vor wenigen Tagen wurden Abel Makkonen Tesfaye – wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt – und Simi gemeinsam in Los Angeles gesichtet. An diesem Abend waren die beiden gemeinsam mit Freunden unterwegs gewesen, die wohl schon um die Vertrautheit der beiden wussten: Das Gesangstalent und die DJane sind händchenhaltend durch die Straßen gezogen.

Anzeige

Getty Images The Weeknd mit seinem Allan Slaight Humanitarian Award

Anzeige

Instagram / simihaze Simi Khadra im Januar 2023

Anzeige

Getty Images The Weeknd im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de