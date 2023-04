Doch ein Paar? The Weeknd und Simi Khadra zusammen gesichtet

Was läuft da zwischen den beiden? Im Februar 2022 kamen zum ersten Mal die Gerüchte auf, dass The Weeknd (33) vergeben ist: Ein Video von ihm und Simi Khadra machte die Runde, in dem sie miteinander knutschten. Dabei soll es sich nur um eine kurze Liebelei gehandelt haben – doch nun zeigen Bilder von dem Sänger und der DJane, dass da mehr zwischen den beiden sein könnte: The Weeknd und Simi wurden jetzt gemeinsam mit Freunden gesichtet.

Paparazzi konnten den "Starboy"-Interpreten und die Beauty in den Straßen von Los Angeles einfangen, wie Bilder bei Just Jared zeigen. Komplett in Schwarz gekleidet liefen die beiden durch die Stadt und wirkten dabei sehr vertraut. Obwohl sie mit einigen Freunden unterwegs waren, zierten sie sich auch nicht, Händchen zu halten! Allerdings machte es den Anschein, dass ihre Freunde das wohl nicht zum ersten Mal zu sehen bekamen, denn keiner schenkte den Turteltauben dadurch mehr Beachtung. Ob der Musiker und die DJane tatsächlich ein Paar sind, wurde bislang aber noch nicht offiziell bestätigt.

Simi versteht sich aber nicht nur mit dem "Save Your Tears"-Interpreten gut, sondern auch mit seiner Ex Selena Gomez (30)! So hatte die Schauspielerin auf Instagram einige Bilder mit der Blondine geteilt, auf denen sie herzlich miteinander lachen. "Seit 2013!", hatte die 30-Jährige dazugeschrieben, um auszudrücken, wie lange sie wohl schon miteinander befreundet sind.

Anzeige

Instagram / simihaze Simi Khadra, DJane

Anzeige

Getty Images The Weeknd auf dem Coachella Festival 2022

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit Simi Khadra

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de